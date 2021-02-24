Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mihalgazi ilçesinde kaybolan keçileri jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde otlarken kaybolan keçiler, jandarma tarafından bulundu.
Çobanlık yapan Arif A. sürüsünü otlatırken 2 keçisini kaybetti.
Arif A'nın durumu bildirdiği jandarma ekipleri, keçileri Bozaniç Mahallesi'nde bularak bu kişiye teslim etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
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