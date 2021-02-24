DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve işçiler grev kararı aldı.

İlçede grevin etkileri özellikle temizlik hizmetlerinde hissedilirken, sokaklarda, toplanmayan çöpler birikmeye başladı.

Başta Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu) ve Maltepe'nin birçok mahallesinde çöpler toplanmadığı için konteynerler dolarken, vatandaşlar çöp poşetlerini dolu olan konteynır ya da çöp bidonlarının yanına bırakmak zorunda kaldı.