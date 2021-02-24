Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Selçuklu, Karşıyaka, Hasan Karaağaç, Osmangazi ve Yunus Emre mahallelerinde 4 ikamet ile bir iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız pompalı tüfek ve tabanca, 7 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Ekipler, adreslerdeki S.Ç, R.A, M.Ç.K. ile Z.Ş'yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı.