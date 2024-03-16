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Güncel
AA 16.03.2024 15:03

Midyat'ta deprem ve yangın tatbikatı

Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Midyat İtfaiye Grup Amirliğince, Midyat ilçesinde Şehit Fatih Akbulut Anaokulunda deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Midyat'ta deprem ve yangın tatbikatı

Midyat İtfaiye Grup Amiri Yusuf Şahin, olası bir afet veya kaza durumunda öğrencilerde afete hazırlık bilinci oluşturmak için okullarda etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Şahin, "Öğrencimize itfaiye olaylarına müdahale, 112 Acil Durum numarasına ihbar detayları, doğal afetlerde, deprem ve yangın anında neler yapılmasını gerektiğini, bina ve okul tahliyesi, toplanma alanın önemini tatbikatlar yaparak öğretiyoruz. Öğrencilere çök-kapan-tutun hareketinin nasıl yapılacağı uygulamalı olarak gösteriyoruz. Depremden sonra binadan tahliye çalışması yapılarak bahçeye çıkılıp çember oluşturularak deprem tahliye tatbikatı tamamlıyoruz." dedi.

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