Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 17 kişi tutuklandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucunun ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Kepez ilçesinde belirlenen 18 adrese 183 personel, 16 motorize tim ve 2 narkotik köpeğinin katılımıyla operasyon düzenlendi.
Operasyonda 2 kilogram çeşitli türevlerde uyuşturucu, sentetik uyuşturucu, 2 tabanca, 9 hassas terazi ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 31 şüpheliden 17'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adlı kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Öte yandan operasyon kapsamında yapılan kimlik sorgusunda araması bulunan 40 kişi de yakalandı.