Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Midyat'ta 50 noktaya "Tekstil Atıkları Kumbarası"
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Midyat ilçesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmak ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla 50 noktaya "Tekstil Atıkları Kumbarası" yerleştirildi.
Mardin'in Midyat ilçesi'nde kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını kolaylaştırmak, ve tekstil atıklarının ekonomiye kazandırılması için 50 noktaya "Tekstil Atıkları Kumbarası" yerleştirildi.
Kullanılacak durumda olan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırken, yıpranmış durumda olanlar fabikalarda izolasyon malzemesine dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak.
"Çöpe değil bu kutulara bırakın"
Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, "Tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kullanmadıkları tekstil ve ayakkabılarını çöp yerine bu kutulara bırakmalarını istiyoruz. Her projemizde olduğu gibi giysi ve ayakkabı toplama kumbarası uygulamasına da halkımızın destek olacağını inanıyorum" diye konuştu.
Etiketler: Mardin Sıfır Atık
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