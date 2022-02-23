Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da tır ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Bursa'da edinilen bilgilere göre, 16 AAD 697 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen yolcu otobüsü Bursa-İzmir kara yolunda 06 CID 331 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada muavin hafif yaralanırken trafik akışı bir süre aksadı.
Araçların çekilmesinin ardından trafik normale döndü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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