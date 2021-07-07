Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

"Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı" diyen Bakan Koca, son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını da hatırlattı.

35 yaş üstüne aşılama başlıyor

Bakan Koca, 35 yaş üzeri tüm vatandaşlar için aşı randevularını açılacağının müjdesini de verdi. Son bir hafta içinde aşıların pek çok meslek grubuna açıldığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "35 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi.

Sırası gelen grupta olanlar aşı için başvuruda bulunabilecek. Peki, nasıl aşı olunacak?

[Grafik: TRT Haber / M. Furkan Terzi]

Aşı durumu nasıl sorgulanır?

Öncelikle aşı durumu kontrolü yapılmalı. Aşı durumu e-Nabız uygulamasından veya kısa mesaj yoluyla öğrenilebiliyor. SMS yolu ile öğrenmek isteyenler 2023’e ASI yazıp boşluk bırakıp, Kimlik Numarasını yazıp tekrar boşluk bırakıp Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini yazıp gönderebilir.

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

Aşı durumu sorgulaması sonucu aşı yapılacak grupta yer alınıyorsa randevu için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden veya e-Nabız sayfasından tarih ve saat şeçilerek randevu oluşturulabilir.

MHRS aşı randevusu için tıklayınız.

e-Nabız koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır?

E-Devlet Kapısı Üzerinden E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Aşı durumu sorgulama kısmından aşı durumunuzu sorgulayabilir belirlenen aşı grubundaysanız randevu oluşturabilirsiniz.

e-Nabız sayfasına giriş yapmak için tıklayınız.

Randevu sonrası kısa mesaj ile bilgilendirme yapılıyor. Ayrıca randevu bilgileri e-Nabız ve MHRS uygulamalarında da görünüyor.

Nasıl aşı olunur?

Aşı olmak için seçilen randevu saatinde randevu alınan sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. AŞILA uygulamasından randevu sahibinin sorgulaması yapılıyor. Yine uygulama üzerinden aşının barkodu okutuluyor ve kaydediliyor. Kayıt işlemi sonrası aşı uygulanıyor.

Aşı iki doz halinde uygulanıyor. İkinci doz randevusu ilk doz uygulaması ardından sağlık personeli tarafından oluşuturuluyor. İkinci doz randevu bilgileri yine kısa mesaj yolu ile iletiliyor. Ayrıca e-Nabız uygulamasından da randevu bilgileri görüntülenebiliyor.

Elektronik aşı kartına nasıl ulaşılır?

Aşı olanlar e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden elektronik aşı kartına erişebilecek.