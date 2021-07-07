İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, 3 adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan K.A. (22) ile S.K'nin (21) üst, iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.