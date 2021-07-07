Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 12:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, 3 adrese operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan K.A. (22) ile S.K'nin (21) üst, iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Muğla Uyuşturucu Narkotik
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