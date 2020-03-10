Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi, aynı zamanda Bisiklet Federasyonu Yönetim kurulu üyesi M. Zeki Kutlu'nun yazmış olduğu "Mezopotamya Turu" adlı kitabının tanıtım ve imza günü Midyat Kültür Evinde yapıldı.

İmza gününe Midyat belediye başkan yardımcıları ile Mardin Bisiklet İl Temsilcisi ve Mardin Samsa Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Samsa ile çok sayıda okur katıldı.