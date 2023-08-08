Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yurdun doğu kesiminde ise sıcak havanın etkisi hafta sonuna kadar sürecek.

Yurdun kuzeyinde kısa süreli sağanak beklentisi var. Marmara'nın doğusu ve Karadeniz Bölgesi'nde de kısa süreli yağış geçişlerinin olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da yağış bekleniyor, Ankara'da sıcaklık düşecek

Üç büyük şehirde sıcak havanın etkisi azalacak.

Ankara'da sıcaklık 33 dereceye düşecek. İstanbul'da 3 gün boyunca kısa süreli sağanak görülecek.

Sıcaklık 28 ile 30 derece arasında olacak. İzmir'de sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek.