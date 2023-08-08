Rize'de bıçaklı kavgada ölen genç toprağa verildi

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 13 gün önce iki grup arasında "ev kirası artışı" nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışmada bıçaklanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sarı için Rize Sahil Camisinde ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Sedat Semavi'nin babası Ali Sarı ve ailesinin yanı sıra Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, İl Müftüsü Naci Çakmakçı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Burak Ak, MHP İl Başkanı İhsan Alkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarı'nın cenazesi, daha sonra merkeze bağlı Pazarköy köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Kavgada Halil İbrahim Ak'ı bıçaklayarak öldürdüğü, Sedat Semavi Sarı ve Miraç B'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan Mücahit K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.