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Güncel
İHA 08.08.2023 09:48

Kütahya Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor

510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi, eylül ayında hizmete girecek.

Kütahya Şehir Hastanesi Eylül'de açılıyor
[Fotograf: İHA]

Hastanede elektrik, mekanik ve cihazların montajı gibi çalışmalarında son dokunuşların yapıldı.

Kütahya Belediyesi, Şehir Hastanesi önünde yer alan Eken Paşa Caddesi genişletilerek, hastane kullanıma açıldığında ihtiyaca cevap verecek hale getiriyor.

Caddede hafriyat alım işlemini bitiren ekipler, reglaj çalışmalarında önemli bir aşamaya geldi. 10 metre olan Eken Paşa Caddesinin genişliği, yapılan çalışmayla 30 metreye çıkartıldı.

Şehir Hastanesinin yanında bulunan Ali Candan Caddesinin yağmur suyu hattıyla birlikte altyapı çalışmaları yapan Kütahya Belediyesi ekipleri, Eken Paşa Caddesindeki reglaj işleminin ardından her iki caddenin üst yapı imalatlarını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

150 bin metrekarelik alan üzerinde

Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi. Kütahyalı vatandaşlar, Şehir Hastanesinin açılmasını dört gözle beklediklerini dile getirdiler.

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