Açık 31.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 08.08.2023 09:24

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyündeki ormanlık alanda çıkan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü.

Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale orman yangın gözetleme faaliyetlerinde görevli İHA'dan bildirilen Dişbudak köyü civarında orman alanından duman yükseldiği ihbarı üzerine, il merkezinde konuşlu 3 helikopter ile Balıkesir, Bursa, İzmir ve Muğla'da konuşlu 8 uçak ve 4 helikopter, 2 ilk müdahale aracı, 22 arazöz, 8 su ikmal aracı, 4 dozer, kara ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Ormanlık alanda başlayan yangın, düşük nispi nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle genişleme eğilimine girdi. Biga Orman İşletme Müdürlüğü kara ekiplerine ek olarak civardaki ekipler de bölgeye yönlendirildi.

Yangını söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, zarar gören 7 hektarlık alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangına ilişkin basın mensuplarına açıklamada bulunan Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, tüm ekiplerin çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade eden Yılmaz, "Yangının çıkış nedeni henüz belli değil ama Biga-Lapseki yolunda herhangi bir sebepten çıktığı düşünülüyor." dedi.

ETİKETLER
Çanakkale Orman Yangını
Sıradaki Haber
Siirt'in Kilis mezrası doğa tutkunlarını bekliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:02
Muğla'da zehir taciri 33 kişi yakalandı
11:00
Temmuz 2023 'en sıcak ay' oldu
10:58
Taciz ateşi cezasız kalmadı: 4 terörist etkisiz hale getirildi
10:49
Üçüncü Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi tamamlandı
10:59
Kastamonu’da 400 bin adet yabani meyve üretimi yapıldı
10:39
Araştırma enstitüsü, Torosların eteklerinde 2,5 ton bal üretti
8 Ağustos Dünya Kediler Günü
8 Ağustos Dünya Kediler Günü
FOTO FOKUS
İzmir'de tur teknesinde yangın: Yolcuların panik anları kamerada
İzmir'de tur teknesinde yangın: Yolcuların panik anları kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ