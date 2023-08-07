Açık 33.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.08.2023 17:31

Siirt'in Kilis mezrası doğa tutkunlarını bekliyor

Siirt'in Pervari ilçesinin Palamutlu Köyüne bağlı Kilis mezrası baraj gölü ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilere ev sahipliği yapmak istiyor.

Siirt'in Kilis mezrası doğa tutkunlarını bekliyor

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Alkumru Baraj Gölü havzasına hakim tepede kurulu olan, çay bahçelerinin bulunduğu Kilis mezrası sakin bir ortamda dinlenmek isteyen doğa tutkunlarını bekliyor.

Mezra sakinlerinden Ekrem Bağa, havası ve manzarasıyla insana huzur veren mezralarının 150 haneden oluştuğunu belirtti.

Mezrada yaşayanların başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu, son yıllarda fıstık üretiminin de geliştiğini ifade eden Bağa, mezranın doğal güzelliğiyle de ilgi gördüğünü söyledi.

"Yurt dışından da gelenler oluyor"

Bağa, mezranın görenlerde hayranlık uyandırdığını dile getirerek, "Pervari yolu güzergahında yer aldığı için gelip geçen herkes burada dinleniyor, çayını yudumluyor. Yurt dışından da gelenler oluyor, fotoğraf çekiyorlar. Tanıtım konusunda destek bekliyoruz." dedi.

Kenan Kartal da etrafı dağlarla çevrili baraj gölü manzaralı mezranın huzur verdiğini belirterek, yeşili ve doğal güzellikleri seven herkesi mezraya davet ettiklerini ifade etti.

Mezrayı ziyaret eden vatandaşlardan Zeki Eren, doğası, havası ve manzarasıyla Kilis mezrasını çok beğendiğini söyledi.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarına mezrayı ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunan Eren, "Hangi tepeden bakarsanız manzara harika görünüyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Siirt
Sıradaki Haber
Kırıkkale'de devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:02
FETÖ'nün sözde yöneticisi ortak operasyonla yakalandı
17:42
Eski Yozgat Milletvekili Başer'in trafik kazasında ölen ağabeyi toprağa verildi
17:41
İngiltere, sığınmacıların kalacağı gemiye ilk grubu yerleştirmeye başladı
17:40
İklim değişikliği kuşların üremesini etkiliyor
17:33
Yalnız yaşayan yaşlı adam çöp dolu evinde ölü bulundu
17:19
Polonya, Belarus sınırına ek 1000 asker göndermeyi planlıyor
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
Tekirdağ'da kimya fabrikasında yangın
FOTO FOKUS
Ayılar kampçıların çadırlarını parçaladı: O anlar kamerada
Ayılar kampçıların çadırlarını parçaladı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ