Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji uyardı: Fırtına ve toz taşınımı geliyor
[Fotoğraf: AA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına ve Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı beklendiğini duyurdu.
Kuvvetli rüzgarın yarın Trakya'nın batısı ile kıyı Ege'de, cuma günü ise Marmara ve Ege Bölgesi geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve bazen fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
Rüzgar nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Afrika kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Perşembe ve cuma günleri, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.
Türkiye'nin batı kesimlerinde beklenen toz taşınımının, yarın Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif, Suriye sınırına yakın kesimlerde ise orta kuvvette olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji Toz Taşınımı
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