Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 14:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deva Partisi kurucu üyesi Gürcan casusluk suçlamasıyla yargılanıyor
Demokrasi ve Atılım Partisi (Deva) kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçlamasıyla yargılanmasına başlandı. Mahkeme, suçlamalardan bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle davanın kapalı görülmesine karar verdi.
Metin Gürcan'ın 'casusluk' suçlamasıyla yargılandığı dava Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.
Deva Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin ve açıklama" suçlarından yargılanıyor.
Metin Gürcan'ın müebbet ve 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
İlk duruşmasında mahkeme heyeti, suçlamalardan bir bölümünün devlet sırrı kapsamında kaldığı gerekçesiyle davanın kapalı görülmesine karar verdi.
Bunun üzerine basın mensupları ve izleyiciler salondan çıktı. Duruşmaya Metin Gürcan'ın savunmasıyla devam ediliyor.
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