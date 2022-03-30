Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı. 50 kilogram esrar ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve satışı yapan kişi ve kişilere yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, ihbar üzerine Güney Çevre yolunda durdurulan bir araçta yapılan aramada 50 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Batman Uyuşturucu
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