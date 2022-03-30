Haber Giriş: 30 Mart 2022 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf. AA]
Hatay'ın Erzin ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları bir minibüsü İskenderun-Adana Otoyolu üzerinde durdurdu.
Minibüste yapılan kontrolde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 9'u Suriye, biri Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen tespit edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Suriye uyruklu sürücü T.A. ve yanındaki A.U. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Hatay Düzensiz Göçmenler
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