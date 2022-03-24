Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 6 maçın 5'inde sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de kadro dışı şoku yaşanıyor.

Sarı-lacivertli ekipte takım kaptanlarından Mesut Özil ile Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.

"Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur."

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Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.

Kamuoyuna duyurulur.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022

Mesul Özil'den İsmail Kartal'a sitem etti iddiası

Takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı.

Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi.

Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Ozan Tufan da Özil'e destek oldu

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi.

Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti.

Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı.

İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor.

Ozan Tufan ise bu sezon 18 maçta görev alırken gol ya da asist üretemedi. Tufan, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 182 maçta 21 gol atarken, 24 de asist yaptı