Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
YÖKDİL sınavı 13 Mart tarihinde gerçekleştirildi. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sınavı 13 Mart tarihinde yapıldı. YÖKDİL sınav sonuçları 29 Mart tarihinde açıklanacak.
Sonuçlar ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek.
Etiketler: YÖK ÖSYM Sınav Takvimi
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