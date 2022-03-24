Johnson, G7 ve NATO toplantılarına katılmak üzere Brüksel'e yapacağı ziyaret öncesi açıklamalarda bulundu.

Liderlerin bugün bir araya geldiğinde uluslararası toplumun Putin üzerindeki baskıyı artıracağını söyleyen Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün değineceğim nokta şu: (Putin) davranışlarıyla barbarlığın eşiğini çoktan aştı. İnsanlar kimyasal, biyolojik, taktik nükleer silahlar ya da her neyse yeni kırmızı çizgilerden bahsediyor. Benim için kırmızı çizgi çoktan aşıldı. O, ayrım gözetmeksizin sivil merkezleri bombalıyor. Tamamen masum topluluklarda çok sayıda can kaybına neden oluyor."

Johnson, Putin üzerindeki baskının artırılması için ekonomik açıdan daha fazlasının yapılması gerektiğine işaret ederek "Nakit rezervlerine ek olarak, örneğin altın rezervlerini kullanmasını engellemek için daha fazlasını yapabilir miyiz? SWIFT'e yaptırım uygulamak için daha fazla ne yapabiliriz?" dedi.

"Herkes Putin'in barbarca katliamı durdurmasını umuyor"

Ukraynalılara askeri desteğin verilmesi için de daha fazlasının yapılması gerektiğinin altını çizen Johnson, "Geçen ay ortaya çıkan en büyük şey, dünyanın artık bildiği büyük gerçek, Ukrayna halkının ülkeleri için savaşacağı. Ülkelerine inanıyorlar, seviyorlar. Onu savunacaklar. Bu, bir ay önce gerçekten bilmediğimiz bir şeydi. Şimdi kesinlikle net." diye konuştu.

Johnson, herkesin Ukrayna'da çözüm görmek istediğini dile getirerek "Herkes Putin'in geri çekilip giriştiği bu inanılmaz, barbarca katliamı durdurmasını umuyor. Ancak bunu yapmanın tek yolunun büyük bir birlik içinde olmak olduğunu düşünüyoruz. Uyguladığımız baskıya devam etmeli ve artırmalıyız." ifadelerini kullandı.