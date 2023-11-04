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Güncel
AA 04.11.2023 09:29

Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, zıpkınla 150 kilogramlık orkinos balığı avlandı.

Mersin'de zıpkınla 150 kilogramlık orkinos avlandı

İlçede botla denize açılan Yasin Akıncı ve Abdullah Candoğan zıpkınla balık avlamak için Dana Adası açıklarında dalış yaptı.

Akıncı ve Candoğan, yaklaşık 20 metre derinlikte 150 kilogramlık orkinos balığını avladı ve kendilerini bekleyen arkadaşları Nebi Pempe'nin yardımıyla bota taşıdı.

Yasin Akıncı, hayatında ilk defa böyle bir balık avladığını belirterek, "Şimdiye kadar çok dalış gerçekleştirdim ama hayatımda bu kadar büyük balığı görmemiştim. Böyle bir balığı avlamayı başardığımız için çok mutluyum" diye konuştu.

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