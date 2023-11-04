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Güncel
İHA 04.11.2023 09:22

Baraj gölünde balık tutan vatandaşlar tilkiyi besledi

Gümüşhane’nin Torul ilçesi sınırlarında enerji üretimi amacıyla yapılan aynı adlı barajda oltayla balık tutan vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi besledi.

Baraj gölünde balık tutan vatandaşlar tilkiyi besledi

Geçtiğimiz günlerde Torul Baraj gölünde balık tutan Güngör Taşdelen ve Fatih Olgun, beklenmedik bir misafirin yanlarına yaklaştığını fark edince cep telefonlarını çıkararak o anları kayıt altına aldı.

Acıkmış bir tilkinin balıkçıları ziyaret ettiği anları içeren görüntüde tilki, balık tutan Taşdelen ve Olgun’a ürkek adımlarla yaklaşarak tutup yan tarafa attıkları balıkları afiyetle yedi. Balık tuttukları esnada ziyaretlerine gelen tilkiyle diyalogları da ilgi çeken Taşdelen ve Olgun, “Tilkinin burada ne işi var?”, “Aç hayvan aç”, “Tuttuğumuz balıklarla hayvanları da besliyoruz” ifadelerini kullandı. Bir süre hayvanın tuttukları balıkları yemesini izleyen ikili, balığı yedikten sonra uzaklaşan tilkiyi yanlarına çağırdı ama fayda etmedi.

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