Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı başvuruları uzatıldı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve millî teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençleri buluşturuyor.

Öğrencilere sunulan burs programları bu yıl da Millî Teknoloji Hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı ile 5 bin öğrencinin TEKNOFEST’te gönüllü olarak görev alma, kamplara, gezilere, özel eğitimlere katılma ve T3 Vakfı’nın çalışmalarında yer alma gibi pek çok özel fırsatları da sunuyor.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile gençler geleceklerini inşa ediyor

Dört farklı burs programında İstanbul genelinde lisans ve lisansüstü öğrencilerin başvurabildiği Yükselen Yıldız Burs Programı ile katılımcılara sağlanan özel eğitim imkânları sayesinde kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlanıyor. Başta TEKNOFEST olmak üzere T3 Vakfı bünyesindeki projelerde yer alma fırsatı sunulan 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3.000 TL burs desteği veriliyor.

T3 Vakfı tarafından hayata geçirilen DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkânı da sunulan Eğitmen-Mentor Burs Programı ile katılımcıların yetkin oldukları alanlarda gelişmelerine katkı sağlanıyor.

Türkiye’nin 81 ilinde bulunan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik, takımlara mentorluk yapma ve psikososyal gelişimlerini takip etme imkânı sunularak öğrenciler arasında besleyici bir döngü oluşturulması hedeﬂenen Eğitmen-Mentor Burs Programına lisans ve lisansüstü öğrenciler başvuru yapabiliyor. Burs programı dahilinde 720 kişiye 10 ay boyunca 3.000 TL burs desteği sağlanıyor.

Türkiye genelinde ortaokul, lise ve üniversitede öğrenim gören öğrencilerin başvurabildiği Eğitim Desteği Burs Programıyla da 3.880 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 2.000 TL burs desteği sağlanıyor.

İhtiyaç sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlanması ve daha fazla gencin vakıf projelerine dahil edilmesi amaçlanan programın içeriğinde akran eğitimleri, illerdeki ağların güçlendirilmesine yönelik vakıf tanıtım buluşmaları, T3 Vakfı’nın tüm illerdeki sorumluları ile birebirde çalışma fırsatı yer alıyor.

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programına yeni dahil olan Sen Geleceksin Burs Programında ise Türkiye genelinden toplam 300 lisans öğrencisine 10 ay boyunca aylık 2.500 TL burs imkanı sunuluyor. Sen Geleceksin Burs Programı kapsamında bursiyerler vakfın 81 ilde yürüttüğü projelere katkı sağlarken, bursiyerlerden görev bazlı proje geliştirmeye, araştırma yapmaya ve sürecin yönetilmesine destek olmaları bekleniyor.

Milli Teknoloji Hamlesi için hep birlikte…

Özdemir Bayraktar Millî Teknoloji Burs Programı ile #MilliTeknolojiHamlesi'nin bir parçası olmak isteyen tüm ortaokul, lise ve ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin başvuruları 13 Kasım’a kadar devam edecek.

Katılımcılar programı oluşturulan linkler üzerinden detaylı inceleyerek başvuruda bulunabilecek. Burs programından kabul alan öğrenciler, teknolojinin farklı alanlarında Türkiye’nin geleceğine imzasını atacak başarılı çalışmalara ortak olacak.

Ülkemizin geleceği çocuklarımız, gençlerimiz için 2024 yılında toplamda 109 milyon 7 yüzbin TL bütçe ayıran Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı “milliteknolojihamlesi” için çok büyük ve önemli bir adım daha atmış oldu.