Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu.
Sebil Mahallesi'nde İsa Oksal'a ait keçi ve koyunlardan oluşan sürü, yağmur nedeniyle bölgedeki bir ağacın altına sığındı.
Bu sırada ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu 30 küçükbaş telef oldu.
Telef olan hayvanlar belediye ekiplerince gömüldü.
Etiketler: Mersin Hayvancılık
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