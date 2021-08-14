Haber Giriş: 14 Ağustos 2021 Cumartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kars'ta şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrilen yabancı plakalı tırın sürücüsü yaralandı.
Uladzımır Urbanovıçh'in idaresindeki AHO 3847 Belarus plakalı tır, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde şarampole devrildi.
Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Urbanovıçh, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kars Trafik Trafik Kazası
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