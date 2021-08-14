Uladzımır Urbanovıçh'in idaresindeki AHO 3847 Belarus plakalı tır, Kars-Erzurum kara yolunun Sarıkamış Keklik Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Urbanovıçh, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.