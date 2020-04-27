Haber Giriş: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için de para cezası uygulandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesinin turistik merkezlerinden Ceşmeli'de dün düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satmaya çalıştıkları belirlenen 3 ayrı araçtaki şüpheliler takibe alındı.
Ekiplerin yakaladığı şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram esrar, av tüfeği, tabanca ve silahlara ait çok sayıda fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için de para cezası uygulandı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bıraktı.
Son Haberler
- 16:14
- 16:18
- 15:48
- 15:50
- 15:57
Sıradaki Haber
İstanbul haftaya sakin başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz