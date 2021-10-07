Haber Giriş: 7 Ekim 2021 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde bir tarlaya kenevir ekimi yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, alınan istihbarat doğrultusunda tarlaya operasyon düzenleyen ekipler, 93 kök kenevir bitkisi, 280 gram esrar, 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu Narkotik
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