Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu 2017 yılında hizmete açılan Sürekli Eğitim Merkezi, öğrencilerin eğitim yuvası haline geldi.

Alanında uzman öğretmen kadrosuyla öğrencilere ücretsiz eğitim verilen merkezde, 2020-2021 döneminde 403 öğrenci tıp, mühendislik, mimarlık ve eczacılık gibi birçok fakülteye yerleşti.

Bu dönem 647 öğrencinin eğitim almaya başladığı merkezde, motivasyonun artırılmasına yönelik sosyal aktiviteler de düzenleniyor.

Merkezin müdürü Öner Çayırlı, gazetecilere, sağlanan imkanlar sayesinde öğrencilerin sıcak ve samimi bir ortamda üniversite sınavına hazırlandığını söyledi.

Merkezin kırsalda yaşayan gençlere de önemli bir fırsat sağladığını belirten Çayırlı, "Kırsal bölgelerin yanı sıra Hakkari, Çukurca, Şemdinli'den gelen öğrencilerimiz de var. Van sınırları dışında, aynı zamanda bölge öğrencileri için de büyük bir fırsat eşitliğine imkan veriyor." dedi.

Tıp fakültesi hedefiyle merkezde sınava hazırlandığını anlatan Baver Mete ise "Daha önce bu merkezlere gelerek başarılara ulaşan kardeşlerimiz var. Bu başarıyı elde eden öğrencilerin mücadelesini öğretmenlerimiz bize anlatıyor. Biz de onlar gibi çalışarak hedeflerimize ulaşacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Bedirhan Aldemir de "Merkezin ücretsiz olması benim için çok önemliydi. Öğrencilerle çok yakından ilgilendiklerini ve çalışma sistemlerinin çok farklı olduğunu gördüm. Derslerimiz, etütlerimiz çok verimli geçiyor. Öğretmenlerimiz belirli bir sistem üzerine ilerliyor. Soru çözümlerimizde çok yardımcı oluyorlar. Rehber öğretmenlerimiz bizimle bire bir ilgileniyor. Kafamızı dersle doldurmuyorlar, birçok farklı etkinliklerle eğlenceli zamanlar geçirmemizi de sağlıyorlar. Bu imkanı sunanlara teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.