Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 84 kök kenevir ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi eken 1 kişi yakalandı. Şahsın ikametinde 84 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Arıklı Mahallesinde 1 şahsın evinin çatı kısmında ve bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyon sonucunda 84 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.
Yasadışı ekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Etiketler: Mersin Uyuşturucu
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