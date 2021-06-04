Jandarma ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimine yönelik bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, Arıklı Mahallesinde 1 şahsın evinin çatı kısmında ve bahçesinde kenevir bitkisi ektiği tespit edildi.

Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyon sonucunda 84 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Yasadışı ekim yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

