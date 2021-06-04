Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Tosya ilçesinde Çorum kavşağında, Musa K. yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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