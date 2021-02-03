Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de uçurumda bir hafta mahsur kalan keçi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde uçurumda bir hafta mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacı Vadisi Cimbit mevkisinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki uçurumda keçisi mahsur kalan Refik Cücü, durumu belediyeye bağlı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine 3 kişilik ekip bölgede kurtarma çalışması başlattı. Ekip, iple indikleri bölgeden keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Refik Cücü, bir haftadır uçurumda mahsur kalan keçisinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Son Haberler
- 12:18
- 12:08
- 12:13
- 12:11
- 11:56
Sıradaki Haber
Kocaeli'nin "halk üniversitesi" salgın tedbirleri altında yüz yüze eğitime başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz