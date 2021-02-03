Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacı Vadisi Cimbit mevkisinde yaklaşık 150 metre yüksekliğindeki uçurumda keçisi mahsur kalan Refik Cücü, durumu belediyeye bağlı Afet Arama ve Kurtarma Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine 3 kişilik ekip bölgede kurtarma çalışması başlattı. Ekip, iple indikleri bölgeden keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Refik Cücü, bir haftadır uçurumda mahsur kalan keçisinin kurtarılmasından dolayı mutlu olduğunu belirtti.