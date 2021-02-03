Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te otomobil devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Siirt'te alınan bilgiye göre, G.T'nin kullandığı 48 AJ 277 plakalı otomobil Eruh Botanik Park mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü G.T. ile otomobildeki H.Ç, R.M, A.A. ve Y.T. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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