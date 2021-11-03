Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 11:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de tefecilik ve yağma yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Mersin'de tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.Ş, S.B.C, C.O, Ş.G, A.S, A.Y, A.A, U.S, S.D, İ.A. ve M.Ş.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, 67 fişek, 2 şarjör ve farklı isimler adına düzenlenen 12 senet ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan M.P. aranıyor.
Etiketler: Mersin
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