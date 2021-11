Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik ve yağma suçlarına karıştıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 12 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda H.Ş, S.B.C, C.O, Ş.G, A.S, A.Y, A.A, U.S, S.D, İ.A. ve M.Ş.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ile av tüfeği, 67 fişek, 2 şarjör ve farklı isimler adına düzenlenen 12 senet ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan M.P. aranıyor.