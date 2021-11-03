Irak Yüksek Seçim Komiserliği (YSK) Medya ve Kitle İletişim Müdürü Hasan Selman, Irak resmi ajansı INA'da yer alan açıklamasında, YSK'nin seçim sonuçlarına yapılan itirazları bir kez daha kabul ederek, itirazlara ilişkin delillerin sunulması için 3 gün süre tanıdığını ve bu sürenin dün sona erdiğini belirtti.

Yapılan itirazların çoğunun "delilsiz" olduğunu aktaran Selman, yerli şirketler, parti temsilcileri, yerel ve uluslararası gözlemcilerin itiraz edilen sandıklardaki elle sayım işlemine tanıklık ettiğini ve bu sandıkların çoğunda sonucun değişmediğini söyledi.

Kesin seçim sonuçlarının tüm itirazlar değerlendirildikten sonra ilan edileceğini kaydeden Selman, bununla ilgili henüz belli bir takvim bulunmadığını aktardı.

Selman, ayrıca itiraz edilen sandıklarda 27 Ekim'de başlayan elle sayım işleminin bu hafta sonu tamamlanmasını beklediğini ifade etti.

YSK, siyasi partilerin Musul, Babil ve başkent Bağdat'taki seçim sonuçlarına itiraz ettiği 2 binden fazla seçim sandığını 27 Ekim'de yeniden açarak oyların elle sayımına başlamıştı.

Iraklılar erken genel seçimde ülke genelindeki toplam 57 binden fazla sandıkta oy kullanmıştı.

Sadr grubu 1'inci çıktı

Irak'ta 10 Ekim’de yapılan seçimleri Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr’a bağlı grup kazandı. Nihai olmayan sonuçlara göre Sadr Grubu 325 sandalyeli Meclise 73 vekil gönderdi.

Sadr dışındaki Şii siyasetçiler, seçim sonuçlarına itiraz ederek, seçimlere şaibe katıldığını iddia ediyor.

Kesin sonuçlardan sonra 10 gün içinde yeni Meclis toplanacak

Irak Yüksek Seçim Komiserliği, itiraz edilen sandıkların elle sayım işlemi tamamlanınca kesin sonuçları ilan edecek. Kesin sonuçlar onaylanması için Federal Mahkemeye (Anayasa Mahkemesi) gönderilecek.

Kesin seçim sonuçlar onaylandıktan sonra 10 gün içinde yeni Meclisin ilk oturumunu düzenleyerek başkan ve iki yardımcısını seçmesi gerekiyor. Meclis daha sonra en geç bir ay içinde cumhurbaşkanını seçecek. Yeni Cumhurbaşkanı, Şiilerin üzerinde anlaştığı Başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da en geç 30 gün içinde kabineyi oluşturarak Meclisin onayına sunacak.