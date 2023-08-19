Mersin'de su tüketimi arttı, 160 su kaynağında azalma var

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü İrfan Korkmaz, 2 milyon 300 bin civarında bir nüfusa hizmet verdiklerini belirterek, "Mersin'de su tüketimi yüzde 15 arttı. Bu yıl kentte geçen yıla göre yüzde 30 daha az yağış oldu. Mersin'de 160 kaynakta en düşüğü yüzde 30 olmakla beraber yüzde 85'e kadar varan azalmalar var" dedi.



MESKİ'nin yeni hizmet binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen MESKİ Genel Müdürü Korkmaz, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. 2 bin 595 personelle hizmet verdiklerini kaydeden Korkmaz, "321 kilometre sahil şeridinde, 15 bin 853 kilometre kare alanda, 806 mahallede hizmet veriyoruz. MESKİ olarak birçok noktada kapasitede artırımına gitmek zorunda kaldık. Çünkü şehrimizin maruz kaldığı bir göç furyası var. Bunun farklı nedenleri var. Nükleer santral, ülkelerde yaşanan savaşlar ve depremin etkisiyle çok sayıda vatandaş şehrimize geldi. Bunların yanı sıra tüm dünyanın mücadele ettiği bir iklim krizi var. Ayrıca kentimizde bu sene inanılmaz bir kuraklık yaşanıyor. Tabi suyla ilgili en büyük problem insani kullanım dışında kullanılan içme suları. Burada bahçe sulama, kayıp kaçak ve ticari kullanımlar ön plana çıkıyor. Şu anda Mersin’in nüfusu bir milyon 900 bin olsa da bu verdiğimiz su miktarı ve aldığımız katı atık miktarından yaptığımız analizlere göre 2 milyon 300 bin civarında bir nüfusa hizmet veriyoruz" diye konuştu.



"160 kaynakta su azalması var"



Bu dönemde su tüketiminin yüzde 15 arttığını vurgulayan Korkmaz, "Mersin bu sene çok şiddetli kuraklık olayına maruz kaldı. Mersin bu yıl, geçen yıla göre yüzde 30 daha az yağış aldı. Mersin’de toplam 160 kaynakta en düşüğü yüzde 30 olmakla beraber yüzde 85’e kadar azalmalarımız var. Yaylalardaki su tüketimi özellikle çok yükseldi. Nisan ve mayıs aylarında yağan yağışlar merkezi biraz rahatlattı. Berdan Barajında şu anda rezerv sorunu yok. Ancak yukarı bölgelerde karın olmaması bizi çok olumsuz etkiledi. Yaylalık bölgelerdeki en büyük sıkıntı yine sulama. Yasal bir düzenleme olduğu için de 506 kırsal mahalleye halen suyu yüzde 75 indirimli veriyoruz. Buda çoğu noktalarda ticari faaliyet yapan çiftçimizin sulama birliklerinden aldığı su ücretinin çok daha altında kaldığı için hem kaçağı tetikliyor hem de abonemiz olduğu için oradan kullanım özgürlüğü sağlamış oluyor. Bu yüzden de zaman zaman bu bölgelere su veremediğimiz durumlar oluyor. Küresel ısınma böyle giderse ilerleyen dönemlerde belki de yaylalardan merkeze göç başlayacak veya komşusunun bahçesini suladığı gören vatandaşlar arasında kavgalar çıkacak. Şu anda bile köyler arasındaki kaynaklar paylaşımında ciddi sorunlar bize yansıyor. Su çekilen 160 kaynakta geçen yıl ve daha önceki yıllarda hiçbir problemimiz yoktu. Yoğun göç ve yağışların azalmasıyla bu yıl sıkıntılar başladı. Tabi bu sorunlara hemen müdahale ettik. Bu su azalan bölgelerde gerek yeni sondajlar gerek su pompalarını yenileyerek gerekse de su tankerleriyle çözüm bulduk. Birçok noktada sıkıntı kalmadı. Birkaç noktada da yapacağımız çalışmalarla sıkıntıyı ortadan kaldıracağı" şeklinde konuştu.