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Güncel
AA 19.08.2023 09:57

Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu

Amasya'nın Taşova ilçesinde bulunan Boraboy Gölü Tabiat Parkı, serin havasıyla vatandaşların uğrak yeri oldu.

Boraboy Gölü'nün serin havası vatandaşlara yeni rota oluşturdu

İlçeye bağlı Boraboy köyünden ismini alan, etrafında çam ve kayın ormanları ile çevrili kıyısını bungalov evlerin süslediği 1050 rakımlı doğa harikası göl ve tabiat parkına Karadeniz bölgesi başta olmak üzere yurdun farklı şehirlerinden ziyaretçiler geliyor.

Ülke genelinde yüksek sıcakların etkili olduğu şu günlerde, sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için Boraboy'u tercih ediyor. Bungalov evlerin yanı sıra çadır ve karavanda kalmak isteyenler için de uygun alanlar bulunan tabiat parkı, göl ve ormandan gelen esintilerle günün her saati ziyaretçilerine serin havanın keyfini yaşatıyor.

Ayrıca tabiat parkı, doğa fotoğrafçıları ile dünya evine giren gelin ve damatların da uğrak mekanı oldu.

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