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Güncel
İHA 19.08.2023 10:35

Batman’da özel gereksinimli çocuklara özel etkinlik

Batman'ın Sason ilçesinde Aile Destek Merkezi kursu hocaları, özel gereksinimli çocuklarla birlikte hazırladıkları oyuncakları boyayarak, özenle hazırlanan çeşitli yiyecekleri ikram etti.

Batman’da özel gereksinimli çocuklara özel etkinlik

Özel gereksinim çocukları ADEM'de ağırladıkları için çok mutlu olduklarını belirten kurs hocalarından Fatma Özdemir, “Özel gereksinimli öğrencilerimizi ADEM’de ağırladık. Onlarla birlikte hazırlamış olduğumuz taş tozundan oyuncakları boyadık. Onların motor becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmaya çalıştık. Onlar eğlendi, bizler de çok mutlu olduk. Onlar için özel olarak hazırladığımız çeşitli yemekleri ikram ettik. Bu çocuklarımız çok güzel ve çok özel. Herkesin onlara sahip çıkmasını ve sevmesini istiyoruz” dedi.

Özel gereksinimli çocuklara özel hazırladığı yemekleri servis etmek için heyecanla beklediğini ifade eden kurs hocalarından Gamze Kandemir, “Bugün özel misafirlerimiz gelecek. Onlar için özel olarak hazırlık yaptık. Onları ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecekler diye heyecanla bekliyoruz” diye konuştu.

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