Şırnak'ta jirki kilimi kadınlara ekmek kapısı oldu

Şırnak'ta jirki kilimi kadınlara ekmek kapısı oldu

Sivas Valisi Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin kar kürüdü

Niğde merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 17 kadın şüpheliden 4'ü daha adliyede

Gaziantep ve Malatya'da Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 426 kişiye para cezası verildi

Şüphelilerin yaptığı motosiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ekipler, şüpheliler B.E, I.E, H.E.H. ve B.E'yi operasyonla gözaltına alındı.

Hırsızlıkların yapıldığı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 8 motosiklet hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Sıradaki Haber

İHH bir yılda Suriye'de 14 bin briket ev inşa etti