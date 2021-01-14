Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de motosiklet hırsızlığı şüphelilerini güvenlik kamerası kaydı yakalattı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'de, 8 motosiklet çaldıkları güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 8 motosiklet hırsızlığının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlıkların yapıldığı çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, zanlıların kimliklerini tespit etti.
Ekipler, şüpheliler B.E, I.E, H.E.H. ve B.E'yi operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin yaptığı motosiklet hırsızlıkları, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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