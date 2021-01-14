Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bölgede hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmini yapılan açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zamanla batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.