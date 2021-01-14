Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için kar yağışı uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, gün içerisinde havanın karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı geçmesi bekleniyor. ve Niğde'de, gün içerisinde havanın karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde karlı geçmesi bekleniyor.
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın bölge genelinde yağmur, karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bölgede hava sıcaklığının 8 ila 10 derece azalacağı tahmini yapılan açıklamada, rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, zamanla batı ve kuzeybatıdan hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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