Pamukçu Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonuna geldikleri 10 AAF 229 plakalı otomobille yakıt alan E.A ve N.A, görevli Mehmet Kaplan ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A ile N.A, Kaplan'ı bıçak kullanarak ve silahla ateş ederek yaraladı.

Ağır yaralanan Kaplan, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.

Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, teknik takip ve kamera incelemeleri sonucu E.A ve N.A'nın Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte tabanca ile 53 tabanca fişeği ve 26 av tüfeği fişeği ele geçirildi.