Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Z.Y. yönetimindeki IF 27 ZKI yabancı plakalı otomobil, Elbeyli-Gaziantep kara yolu Bitkıran köyü mevkisinde devrildi.
Sürücünün annesi H.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sıradaki Haber
Balıkesir'de akaryakıt istasyonu çalışanını yaralayan şüpheliler yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz