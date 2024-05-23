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Güncel
AA 23.05.2024 09:33

Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mersin'de kamyonete çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Muhammet Emin Ehil'in kullandığı motosiklet, Mersin’in Erdemli ilçesinde Akdeniz Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı Sosyal Hizmetler Merkezi önünde, kavşaktan dönen A.B yönetimindeki kamyonete çarptı.

Kazada Ehil ile yanındaki Deniz Ciğer yaralandı.

Mersin Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ehil, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüye göre Ehil'in kullandığı motosiklet, kamyonete yan taraftan çarpıp aracın altına giriyor.

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