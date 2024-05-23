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Güncel
AA 23.05.2024 09:38

Tokat'ta DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Tokat'ta terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Tokat'ta DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: Getty Images]

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a para transferleri yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 30 bin 306 Amerikan doları, 100 Avustralya doları, 160 bin 160 lira ile 138 bin 500 lira değerinde altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si, terör örgütü üyeliği ile Terörizmin Finansmanı Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamasıyla tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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