Çok Bulutlu 24.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.05.2024 09:26

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 zanlı adliyede

Erzurum merkezli 11 ilde, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık edenlere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi.

11 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 zanlı adliyede
[Fotograf: TRT Haber]

Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takibiyle yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 27'si ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine çıkarıldı.

276 milyonluk hesap hareketi belirlendi

Ekiplerce, 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin ettiği belirlenen 37 şüpheli, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip edilmiş ve banka hesapları incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmiş, 37 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

ETİKETLER
Bahis Erzurum
Sıradaki Haber
Yalova'da kekik hasadı başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:09
UAD İsrail kararını yarın açıklayacak
14:03
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
14:00
Yılmaz: Stratejimizin odağı yapay zeka teknolojilerine ilişkin insan kaynağımızı geliştirmek
13:54
Adana'da depoda çıkan yangın eve sıçradı: Mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
13:47
Durdurulan tırdan 1 milyon 540 bin makaron çıktı
13:39
BM: Gazze'de bulaşıcı hastalıklar artıyor
Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor
Kayseri'den yılda 5 bin tona yakın Türk somonu ihraç ediliyor
FOTO FOKUS
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
Sokak köpekleri kediyi parçaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ