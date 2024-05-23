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Güncel
AA 23.05.2024 00:28

Adana'da mısır tarlasında kaybolan tarım işçisini arama çalışması başlatıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde sulamayı kontrol için girdiği mısır tarlasında kaybolan işçi için arama çalışması başlatıldı.

Adana'da mısır tarlasında kaybolan tarım işçisini arama çalışması başlatıldı

Hamam Mahallesi Tılan mevkisinde dün sulamayı kontrol için yaklaşık 25 dönümlük mısır tarlasına giren Adem S.'ün tarladan çıkmadığını fark eden yakınları ve mahalle sakinleri bugün öğle saatlerine kadar yaptıkları arama çalışmasından sonuç alamayınca güvenlik güçlerine haber verdi.

Durumun bildirilmesi üzerine yöreye Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de olmak üzere jandarma güçleri yönlendirildi. Ekipler, dedektör köpeklerle arama çalışması yaptı.

Adem S.'ü arama çalışmasına havanın kararması nedeniyle yarına kadar ara verildi.

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