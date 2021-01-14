Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de jandarmanın bulduğu yaban keçisi yavrusu doğaya salınacak
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan yaban keçisi yavrusu, Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocaoluk Mahallesi Gökler Deresi kenarında bitkin ve ıslak halde bir yaban keçisi yavrusu buldu.
Ekiplerce kurutulan ve beslenen hayvan, Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekiplerince Silifke Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği görevlilerine teslim edildi.
Yaban keçisi yavrusunun, kontrollerinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.
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