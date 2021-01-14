Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.

Daha önce başvuru yapan işyerleri kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni başvuru yapmayacak, uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam edecekler.

Kısa çalışma ödemeleri işsizlik ödeneğinden mahsup edilmeyecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Film gösterimlerinde uygulanan eğlence vergisi 31 Mayıs'a kadar kaldırıldı

Resmi Gazete'de yer alan diğer bir kararla da sinema sektörüne bir destek geldi. Buna göre, sinema bileti hasılatlarından alınan, yerli ve yabancı film gösterimlerinde uygulanan yüzde 10'luk eğlence vergisi, 31 Mayıs 2021 tarihine kadar kaldırıldı.