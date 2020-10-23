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Mersin'de hurda otomobilin altına sıkışan köpek yavrusunu esnaf kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde hurda otomobilin altına sıkışan köpek yavrusunu esnaf kurtardı.
Silifke Zeyneli Hacı Küçük Sanayi Sitesi'nde esnaf Hasan Göküş, hurda otomobilin altından gelen köpek sesini duydu.
Göküş, köpek yavrusunun kafasının otomobilin altındaki demir halkaya sıkıştığını fark etti.
Çevredeki esnaftan yardım isteyen Göküş, uzun uğraşlar sonunda köpeği bulunduğu yerden çıkardı.
Göküş, gazetecilere, köpeği kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.
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